Deux frappes israéliennes d'envergure ont visé simultanément une ville du Liban: quatorze blessés seraient à déplorer

L'armée israélienne a indiqué que le drone avait probablement été lancé par le mouvement islamiste Hezbollah qui annonce quotidiennement des attaques contre des positions militaires israéliennes. L'armée israélienne répond par des bombardements aériens et d'artillerie qui, selon elle, visent les "infrastructures" du parti et les mouvements des combattants à proximité de la frontière.

Selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), les frappes ont visé un entrepôt où étaient fabriqués des pneus et des générateurs électriques, ainsi que les environs d'une usine, faisant "14 blessés, pour la plupart des travailleurs syriens et palestiniens". Deux pompiers ont été blessés en tentant de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré, selon la même source.

Le parti chiite, qui dit agir en soutien au mouvement islamiste Hamas, après la guerre lancée par Israël contre son allié à Gaza, n'a pas revendiqué l'attaque de drone dans l'immédiat. Pour sa part, le ministère libanais des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à condamner les attaques israéliennes "en cours" et à faire pression sur Israël "pour qu'il cesse ses tentatives de provocation (...) visant à entraîner le Liban dans une guerre que (Beyrouth) cherche à empêcher". La violence transfrontalière était montée d'un cran la semaine passée, Israël lançant une série de frappes meurtrières contre le sud du Liban mercredi, qui ont fait au moins 15 morts, dont dix civils, selon un décompte de l'AFP. Sept membres d'une même famille avaient été tués dans l'une des frappes contre la ville de Nabatiyeh.

Ces frappes avaient été menées en représailles à un tir de roquette non revendiqué depuis le Liban sur une base militaire du nord d'Israël, qui a tué une soldate. Les frappes contre Ghaziyeh font partie des rares bombardements israéliens en profondeur depuis quatre mois, la plupart des hostilités avec son ennemi du Hezbollah pro-iranien étant jusque-là limitées aux zones frontalières.

En plus de quatre mois, au moins 269 personnes, en majorité des combattants du Hezbollah et d'autres formations qui lui sont alliées mais également 40 civils, ont été tuées dans le sud du Liban, selon un décompte de l'AFP.Côté israélien, dix soldats et six civils ont été tués, selon l'armée.