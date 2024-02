Conflit au Moyen-Orient: la Belgique annonce des sanctions à l'encontre de colons israéliens violents

Ce lundi se tient un conseil européen des Affaires étrangères important. Trois sessions de travail seront consacrées à la situation au Moyen-Orient avec un focus sur la situation humanitaire. "Vous le savez, la situation est de plus en plus alarmante: un million et demi de réfugiés dans le sud de Rafah (ville dans le sud de la bande de Gaza, ndlr), de Palestiniens qui manquent de tout et la menace d'une opération terrestre encore répétée par le cabinet de Netanyahu (Premier ministre israélien, ndlr)", a rappelé la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), à son arrivée à la réunion.

La ministre a rappelé la position officielle de la Belgique au sujet du conflit meurtrier en cours. "Nous ne cessons d'appeler à un cessez-le-feu, à un accès sans entrave à l'aide humanitaire et à la libération des otages, c'est la position que je vais défendre aujourd'hui", a martelé Hadja Lahbib.