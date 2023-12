"Deux mondes s'affrontent": pour son dernier jour, la COP28 est toujours en attente d'un nouveau projet d'accord

C'est en théorie le dernier jour de la COP 28. On attend toujours un nouveau projet d'accord après celui d'hier jugé insatisfaisant par de nombreux pays. C'est un bras de fer pour obtenir la sortie des énergies fossiles.

Si une sortie des énergies fossiles n'est pas actée comme beaucoup de pays l'espèrent, est-ce que ce sera un échec ? "C'était l'attente de tout le monde cette sortie des énergies fossiles", dit François Gemenne, spécialiste en géopolitique de l'environnement à l'ULB. "Pour envoyer un signal très fort aux marchés et aux investisseurs quant à l'avenir de l'énergie et de l'économie."

Plus de 11 heures après son heure théorique de clôture, la COP28 était toujours en attente d'une nouvelle proposition de texte de la présidence émiratie, mardi vers 22h à Dubaï (19h, heure de Bruxelles), sur fond de lutte dialectique entre les tenants d'une sortie progressive des énergies fossiles, face au réchauffement climatique, et les pays pétroliers en tête, pour lesquels il faut s'attaquer aux émissions de carbone plutôt qu'à leurs sources, c'est-à-dire les combustibles fossiles.

Selon lui, la vision de deux mondes s'affrontent. Celles des Européens et des USA ainsi que certains pays en développement qui se projettent dans une économie sans énergies fossiles, "et d'autres n'envisagent pas du tout d'y renoncer", explique le spécialiste. "C'est le cas de l'Arabie Saoudite, de la Russie et de certains pays du sud qui comptent sur ces énergies pour leur développement. Mettre tout le monde d'accord va être très compliqué."