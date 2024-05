"Nous ne pouvons pas laisser passer": selon Joe Biden, Israël propose un nouvel accord "global" de cessez-le-feu

Le président américain Joe Biden a annoncé qu'Israël avait proposé une feuille de route en vue d'un cessez-le-feu dans sa guerre contre le Hamas, comprenant un retrait des zones habitées de Gaza pour six semaines et la libération des otages.

"Nous ne pouvons pas laisser passer" cette occasion d'un accord à Gaza, a lancé M. Biden au huitième mois d'une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza assiégée et menacée de famine selon l'ONU. "Il est temps que cette guerre se termine." La première phase, a dit M. Biden, serait un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des "zones habitées de Gaza", pour une durée de six semaines.

Dans une allocution depuis la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a appelé le mouvement islamiste palestinien à accepter ce plan, soumis selon lui au Hamas via le médiateur qatari.

Israël a juré de "détruire" le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007 et considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, après l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du mouvement islamiste infiltrés de Gaza dans le sud d'Israël.

Plus tôt ce vendredi, le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a indiqué que son mouvement avait de nouveau informé les médiateurs que ses "exigences", surtout un cessez-le-feu permanent et un retrait total d'Israël de la bande de Gaza, n'étaient "pas négociables". L'annonce de Joe Biden intervient au moment où les forces israéliennes ont progressé jusqu'au centre de la ville de Rafah, devenue l'épicentre du conflit, malgré les objections de la communauté internationale qui dit craindre pour la population civile.

L'arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens. Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir "permanent" si le Hamas "respecte ses engagements", a ajouté Joe Biden. La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus à Gaza après avoir été enlevés durant l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël.

Plus de 1.189 morts, majoritairement des civils, ont été tués dans l'attaque, selon un décompte réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. Et sur les 252 personnes emmenées comme otages, 121 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 sont mortes, d'après l'armée.

En riposte, l'armée a assiégé la bande de Gaza et lancé une campagne de bombardements par air, terre et mer, suivie le 27 octobre d'une offensive terrestre, qui ont fait jusqu'à présent 36.284 morts, la plupart des civils, dont 60 ces dernières 24 heures, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas.

L'armée dans le centre de Rafah

Les opérations militaires israéliennes ont également détruit de nombreux quartiers, déplacé la majorité des quelque 2,4 millions d'habitants de Gaza et provoqué une catastrophe humanitaire majeure. Plus tôt vendredi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes contre Rafah, dans le sud de Gaza, d'où ont fui environ un million de Palestiniens depuis l'entrée des chars israéliens dans l'est de la ville le 7 mai.