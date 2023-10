DIRECT - Guerre entre Israël et le Hamas: 1,1 million d'habitants appelés à évacuer d'urgence de la ville de Gaza

Le groupe islamiste palestinien Hamas a dénoncé vendredi l'appel de l'armée israélienne à évacuer les civils du nord de la bande de Gaza vers le sud, comme étant de la "propagande". Les civils de Gaza ne devraient pas se laisser abuser par "les messages de propagande", a déclaré le mouvement islamiste, en charge de la bande de Gaza. Des sources proches de la sécurité de la région ont indiqué que les résidents étaient dissuadés de quitter le nord du territoire. Des témoins dans la bande de Gaza ont rapporté que plusieurs habitants avaient déjà été arrêtés par le Hamas et avaient reçu l'ordre de retourner vers le nord, ajoutant qu'il y avait une panique croissante dans la zone et un manque d'instructions claires. L'armée israélienne a donné vendredi l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud "pour leur propre sécurité et leur protection", a précisé l'armée dans un communiqué. L'armée israélienne a confirmé jeudi se préparer à une manœuvre terrestre sur la bande de Gaza, mais rien n'a encore été décidé, a tempéré par la suite un porte-parole militaire.

L'UNRWA déplace son centre pour les réfugiés au sud de la bande de Gaza

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déplacé son centre des opérations au sud de la bande de Gaza à la suite de l'appel israélien à l'évacuation du territoire palestinien, a indiqué vendredi l'agence par communiqué.

"L'UNRWA a relocalisé son centre des opérations et ses équipes internationales au sud de Gaza pour poursuivre ses opérations humanitaires et soutenir les réfugiés palestiniens", a rapporté l'agence des Nations unies via le réseau social X (ex-Twitter). "Nous exhortons les autorités israéliennes à protéger tous les civils dans les refuges de l'UNRWA, y compris les écoles", a-t-elle ajouté. Plus tôt dans la journée de vendredi, l'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer dans les 24 heures 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud. L'armée israélienne a confirmé jeudi se préparer à une manœuvre terrestre sur la bande de Gaza, mais rien n'a encore été décidé, a tempéré par la suite un porte-parole militaire.