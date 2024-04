DIRECT - L'attaque de l'Iran contre Israël condamnée "fermement" par la Belgique: "Une escalade majeure et un danger pour la stabilité régionale"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné samedi "la grave escalade" que représente l'attaque de l'Iran contre Israël, et appelé à "une cessation immédiate de ces hostilités".

Il a affirmé être "profondément alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région", disant "exhorter toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur plusieurs fronts au Moyen-Orient".

I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran.



I call for an immediate cessation of these hostilities.



Neither the region nor the world can afford another war. https://t.co/Kmbt3zWMw7