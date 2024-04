Un million à voter, les Américains sourds encore trop souvent ignorés

"Le plus important, c'est que les personnes sourdes se sentent comme des membres à part entière de ce pays, et non comme de simples visiteurs", observe Brendan Stern, professeur de sciences politiques à l'université Gallaudet de Washington, un établissement destiné aux sourds et malentendants.

Les sourds doivent "se sentir citoyens", affirme-t-il à l'AFP par l'intermédiaire d'un interprète. Cela nécessite selon lui "non seulement plus d'accès, mais aussi un véritable engagement".

Selon Brendan Stern, il n'existe pratiquement aucune étude officielle sur les préférences politiques des sourds aux Etats-Unis, ni même sur leur taux de participation. Des recherches montrent plus généralement que les personnes handicapées ont tendance à moins s'engager que le reste de la population.