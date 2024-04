Ursula Von der Leyen condamne l'attaque iranienne et appelle à la retenue

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné dimanche matin l'attaque iranienne contre Israël et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue.

"Je condamne fermement l'attaque flagrante et injustifiée contre Israël", a-t-elle écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter. "J'appelle l'Iran et ses complices à cesser immédiatement ces attaques. Les parties doivent maintenant s'abstenir de toute nouvelle escalade et œuvrer au rétablissement de la stabilité dans la région".

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a attaqué "directement" son ennemi juré, Israël, pour la première fois dans l'histoire. Selon l'armée israélienne, environ 300 drones et missiles ont été tirés depuis l'Iran, mais la grande majorité de ces projectiles ont pu être interceptés.