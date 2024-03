L'Airbus militaire belge n'a pas pu larguer l'aide humanitaire à Gaza aujourd'hui: voici la raison évoquée par la Défense

La Défense nous explique, ce mardi, que l'équipe belge était prête depuis le matin. Pourtant, le feu vert de la part d'Israël n'a pas été donné, d'où l'absence de largage et ce retard dans l'opération baptisée "Cerulian Skies", destinée à venir en aide à la population de Gaza, gravement affectée par la mort et la faim après cinq mois de guerre entre Tsahal et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le "Go" d'Israël pourrait être donné aujourd'hui. C'est la condition pour que B-Fast puisse agir, tandis qu'Israël est engagé dans ses opérations militaires à Gaza.