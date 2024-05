Drones explosifs et échanges de tirs: les frappes se poursuivent entre le Hezbollah et Israël

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah, qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien. Les combattants du Hezbollah ont mené ce mardi "une attaque aérienne à l'aide de drones chargés d'explosifs ciblant les soldats et officiers ennemis" dans le nord d'Israël, a indiqué le mouvement libanais dans un communiqué. Simultanément, "d'autres drones ont visé l'une des plates-formes du Dôme de fer (système israélien de défense aérienne) au sud de la caserne de Ramot Naftali".

Le parti a revendiqué au moins huit attaques mardi contre des positions militaires israéliennes le long de la frontière, notamment contre des casernes et appareils d'espionnage. Lundi, le Hezbollah avait déjà déclaré avoir mené une "attaque avec des drones explosifs visant" des soldats israéliens dans le nord.



L'armée israélienne avait ensuite annoncé dans un communiqué "l'infiltration d'un drone depuis le Liban" dans la même zone et elle a indiqué mardi matin que deux de ses soldats avaient été tués lors de l'attaque la veille. Le Hezbollah vise généralement des positions militaires israéliennes proches de la frontière. Israël riposte par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du Hezbollah.



En presque sept mois de violences transfrontalières, au moins 390 personnes, parmi lesquelles 255 combattants du Hezbollah et 77 civils, ont été tuées au Liban, selon un décompte de l'AFP.