Élection présidentielle américaine: voici les États qui feront peut-être la différence

Des millions d'électeurs voteront le 5 novembre pour départager Joe Biden et Donald Trump. Mais le système électoral américain est si particulier, que la présidentielle risque de se jouer dans une poignée d'Etats très disputés.

Pour ce scrutin, ce n'est pas la majorité des suffrages à travers le pays qui compte, mais le résultat dans chaque Etat, qui alloue chacun un certain nombre de grands électeurs, l'objectif étant de dépasser le seuil de 270. Voici quelques Etats susceptibles de basculer d'un camp à l'autre.

Les électeurs de l'Arizona n'avaient pas voté pour un candidat démocrate à la présidentielle depuis Bill Clinton, en 1996. Jusqu'à Joe Biden. Le démocrate a créé l'exploit en remportant cet Etat lors d'une des courses les plus serrées de la présidentielle de 2020: il n'a eu que 10.457 voix d'avance sur son rival républicain, candidat à un second mandat.

Joe Biden se rend mardi dans cet Etat frontalier du Mexique pour convaincre les habitants de réitérer la performance. Donald Trump espère quant à lui séduire des électeurs frustrés par la politique migratoire de son successeur et faire rebasculer cet Etat en sa faveur. 11 grands électeurs sont en jeu.

Nevada

Joe Biden sera aussi mardi dans le Nevada. Cet Etat de l'Ouest américain connu pour ses casinos n'a pas voté pour un républicain depuis George Bush fils, en 2004. Mais les conservateurs sont convaincus de pouvoir frapper un grand coup et l'emporter en novembre. Les sondages leur donnent, pour l'heure, raison. Ils comptent notamment sur les voix de la communauté latino, traditionnellement démocrate, mais qui penche de plus en plus vers le camp républicain. 6 grands électeurs sont dans la balance.