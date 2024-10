Elon Musk et Vladimir Poutine conversent secrètement depuis 2 ans: de quoi discutent-ils?

Le milliardaire américain Elon Musk et le président russe Vladimir Poutine sont régulièrement en contact depuis 2022, rapporte ce vendredi le Wall Street Journal sur la base de sources gouvernementales, anciennes et actuelles, des États-Unis, d'Europe et de Russie. Les deux hommes s'entretiennent de géopolitique, d'affaires et de sujets plus personnels.

Contacté par le quotidien économique, le magnat de la "tech" n'a pas souhaité réagir. Il n'a pas non plus commenté l'information sur son propre réseau social X (ex-Twitter), où il diffuse fréquemment des opinions de droite radicale et soutient le candidat républicain à la présidentielle américaine du 5 novembre, Donald Trump.