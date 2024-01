Emmy Awards: "Succession", meilleure série dramatique pour la troisième fois

Déjà vainqueur en 2020 et 2022, ce programme de HBO adoré par la critique et le public américain a notamment devancé deux autres séries produites par la chaîne du câble, "The Last of Us" et "The White Lotus".

La série "The Bear: sur place ou à emporter" a remporté le prix de la meilleure comédie. La première saison de cette plongée dans l'envers mouvementé des cuisines d'un restaurant de Chicago s'est imposée comme l'un des phénomènes cathodiques de l'été 2022. Elle devance notamment les séries "Abbott Elementary" et "Ted Lasso".