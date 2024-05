En Indonésie, le bilan des inondations s'alourdit à 41 morts

Partager:

Au moins 41 personnes sont mortes et 17 autres sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, a annoncé lundi à l'AFP un responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes. Des pluies diluviennes qui ont duré plusieurs heures samedi soir se sont abattues dans les districts d'Agam et Tanah Datar, dans l'ouest de l'île de Sumatra, débutant vers 22H30 locales (15H30 GMT) et provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, un volcan de l'île.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "nous avons enregistré 37 victimes mortes (...) Mais depuis ce matin (lundi), le chiffre a encore augmenté, atteignant 41" morts, a déclaré Ilham Wahab, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes de Ouest Sumatra. Selon le chef de l'agence locale des secours de Padang, Abdul Malik, parmi les corps retrouvés ont été identifiés ceux de deux enfants, l'un âgé de trois ans et l'autre de huit ans. Le porte-parole Ilham Wahab a ajouté que les sauveteurs étaient à la recherche de 17 personnes toujours portées disparues.

Trois personnes sont portées disparues dans le district d'Agam et 14 dans celui de Tanah Datar, les deux zones les plus touchées par les inondations et qui abritent des centaines de milliers de personnes, a-t-il indiqué. "Nous nous concentrons d'abord sur la recherche et le sauvetage des victimes, ensuite sur la protection des personnes évacuées et des personnes vulnérables", a-t-il ajouté. Les routes des districts ont été transformées en rivières boueuses, envahissant les maisons et emportant les véhicules dans une rivière voisine, pendant que la lave froide a dévalé le mont Marapi.