En mer pour sauver des vies: JOUR 8 - les survivants sont surtout reconnaissants, malgré la détresse psychologique

"C'est assez surprenant. La plupart des survivants sont simplement reconnaissants d'être à bord et d'avoir été secourus. Ils sont obéissants de la marche à suivre et des consignes qui sont spécifiques quand on fait un sauvetage. Quelques-uns sont plus amortis ou épuisés. Quand on rencontre des survivants, c'est étonnant de constater qu'ils se livrent assez facilement à nous et nous racontent tout ce qu'ils ont vécu d'atroce. Les signes les plus fréquents qu'on peut observer c'est de l’hyper vigilance, du stress, de la difficulté à dormir et à manger et ils vont s'isoler. Ils vont aussi sursauter dès qu'un bruit leur paraît suspect"

Quelles activités peuvent les aider à surmonter ces épreuves ?

"Le soir on organise des activités psychosociales. On a construit tout un cursus pour savoir comment animer les survivants. Nous utilisons notamment le dessin. Nous secourons principalement des hommes en mer. Et ils sont souvent très investis dans les dessins, c'est intéressant à voir. C'est une activité qui les libère. Ce n'est peut-être pas de l'art-thérapie, mais cela s'en rapproche. C'est étonnant de voir comment ils sont impliqués. Et les résultats sont artistiques et beaux".