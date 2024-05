Espagne, Irlande et Norvège vont reconnaître un Etat palestinien: la Belgique va-t-elle emboîter le pas?

"La nouvelle Autorité palestinienne travaille sur un plan de réformes en profondeur, dont d'importantes mesures en termes de démocratisation et de transparence. Mais elle est actuellement financièrement corsetée par le gouvernement israélien d'extrême droite, qui refuse de transférer les recettes fiscales. Cela met les réformes prévues et les services publics - éducation et soins de santé - sous pression", argumente-t-elle. "C'est pourquoi il est important que la Belgique, aux côtés de pays européens partageant les mêmes idées, envoie le signal que cela ne peut pas continuer ainsi et qu'un État palestinien souverain a un avenir."

D'autres partis de la majorité mettent aussi la pression. "La Belgique doit emboîter le pas. Reconnaissons l'État palestinien", écrit sur X la vice-Première ministre Groen Petra De Sutter. "Cher MR, pourquoi continuez-vous à bloquer cela", ajoute-t-elle à l'attention des libéraux francophones.

Et son homologue francophone Georges Gilkinet (Ecolo) de renchérir : "la Belgique doit emboîter le pas des autres pays européens, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, pour reconnaître l'État palestinien. C'est l'une des conditions pour une paix durable au Proche-Orient."