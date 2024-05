États-Unis: l'Iowa ravagé par une douzaine de tornades ayant fait plusieurs morts

Une "tornade dévastatrice" a frappé une ville de l'État américain de l'Iowa mardi, faisant des morts et des blessés, a annoncé la police, sans fournir de décompte des victimes.

"Plus tôt dans la journée, la ville de Greenfield a été frappée par une tornade dévastatrice. Les services d'urgence locaux, du comté et de l'État ont rapidement lancé des opérations de recherche et de sauvetage après le passage de cette tornade dans la région", a déclaré le sergent Dinkla.

"Malheureusement, nous pouvons confirmer que cette tornade a fait des morts et des blessés parmi les habitants de la région de Greenfield", a-t-il ajouté.

Il n'a pas indiqué le nombre de morts, mais a précisé qu'une douzaine de personnes avaient été transportées à l'hôpital. Après avoir effectué des recherches dans la zone, "nous pensons que tout le monde a été retrouvé", a-t-il déclaré.