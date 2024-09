Explosion de bipeurs au Liban: au moins 12 morts et 2.800 blessés, selon un nouveau bilan

12h41 12 morts selon un nouveau bilan Les explosions simultanées de bipeurs du Hezbollah mardi au Liban, imputées à Israël par la formation islamiste pro-iranienne, ont fait 12 morts et quelque 2.800 blessés, a indiqué mercredi le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad. Après vérification auprès de tous les hôpitaux, le bilan s'élève désormais à "12 morts dont deux enfants" et on compte "entre 2.750 et 2.800" blessés, a déclaré M. Abiad lors d'une conférence de presse. Certaines personnes blessées dans la Békaa (est) "ont été transférées en Syrie" voisine, tandis que "d'autres seront évacuées vers l'Iran", a-t-il ajouté.



10h44 La Russie "condamne" l'attaque aux bipeurs et appelle à "la retenue" La Russie a dit mercredi "condamner fermement" l'explosion simultanée à travers le Liban la veille de bipeurs utilisés par le Hezbollah et appelle "toutes les parties concernées" à "la retenue", afin de ne pas "déstabiliser davantage" la région. "Nous condamnons fermement l'attaque sans précédent contre le Liban ami et ses citoyens, qui constitue une violation flagrante de sa souveraineté", a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué publié au lendemain de cette attaque qui a fait au moins neuf morts et près de 2.800 blessés.



10h14 L'Iran accuse Israël de "tuerie de masse" L'Iran a accusé mercredi Israël de "tuerie de masse", au lendemain de l'explosion simultanée à travers le Liban de bipeurs utilisés par le Hezbollah, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné comme une tuerie de masse l'acte terroriste du régime sioniste au Liban, visant les citoyens libanais", affirme le texte.



08h41 Le taïwanais Gold Apollo affirme que les bipeurs du Hezbollah ont été produits par son partenaire hongrois BAC Le groupe taïwanais Gold Apollo a affirmé mercredi que les bipeurs piégés du Hezbollah, portant sa marque, dont l'explosion a fait au moins neuf morts et des milliers de blessés la veille au Liban, ont été produits et vendus par son partenaire hongrois BAC. "En vertu d'un accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais la conception et la fabrication des produits sont de l'unique responsabilité de BAC", a indiqué dans un communiqué Gold Apollo, démentant des informations du New York Times selon lesquels le groupe taïwanais avait lui-même fabriqué les bipeurs.



08h25 Le Hezbollah annonce que son chef s'exprimera jeudi Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prononcera jeudi un discours, a indiqué mercredi le mouvement islamiste libanais après l'explosion de bipeurs utilisés par les membres du groupe pro-iranien qui a fait neuf morts et des centaines de blessés au Liban.

M. Nasrallah s'exprimera jeudi à 17H00 (14H00 GMT) au sujet des "derniers développements", a dit le Hezbollah dans un communiqué.



08h20 Brussels Airlines et d'autres compagnies annulent les liaisons aériennes avec Tel Aviv Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv (Israël) et de Téhéran (Iran), jusqu'au 19 septembre inclus, indique mardi soir un communiqué de Brussels Airlines. Pendant cette période, les espaces aériens israélien et iranien seront également contournés par toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa. Les vols du 18 et 19 septembre opérés par Brussels Airlines de et vers Tel Aviv sont donc annulés. Les passagers en seront informés le plus rapidement possible, promet la compagnie.

06h29 Le Hezbollah libanais affirme qu'il "continuera" le combat Le Hezbollah a affirmé mercredi qu'il "continuera" ses opérations de soutien à Gaza, malgré la vague meurtrière d'explosions de bipeurs qui l'a visé et que le mouvement chiite libanais impute à Israël. Il a précisé, dans un communiqué publié sur Telegram, que cette voie était "distincte du difficile bilan que l'ennemi criminel (Israël, NDLR) doit attendre pour son massacre de mardi".



06h26 La société taïwanaise Gold Apollo nie avoir fabriqué les bipeurs du Hezbollah L'entreprise taïwanaise Gold Apollo a démenti mercredi des informations selon lesquelles elle aurait fabriqué les bipeurs utilisés par des membres du mouvement islamiste libanais Hezbollah qui ont explosé simultanément la veille. "Ce ne sont pas nos produits (...) Ce ne sont pas nos produits du début à la fin", a affirmé le directeur de l'entreprise, Hsu Chin-kuang, à des journalistes à Taipei. Il réagissait à des informations publiées par le quotidien New York Times affirmant que les bipeurs auraient été commandés à Gold Apollo, en citant des responsables américains et d'autres nationalités s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

06h24 Israël a piégé à l'explosif des bipeurs importés de Taïwan, selon le New York Times Des responsables, américains et d'autres nationalités, ont affirmé au New York Times qu'Israël était parvenu à cacher des petits explosifs dans des bipeurs achetés par le Hezbollah à Taïwan et les a déclenchés à distance mardi, tuant 9 personne et faisant près de 2.800 blessés. Ces sources, qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat, ont donné au quotidien américain des détails sur cette opération sans précédent, attribuée par le mouvement islamiste libanais à Israël.

06h18 Une "escalade extrêmement inquiétante" L'explosion mardi au Liban de centaines de bipeurs appartenant à des membres du mouvement islamiste Hezbollah, qui a fait neuf morts et près de 2.800 blessés, marque une "escalade extrêmement inquiétante", a prévenu la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban. "Les développements d'aujourd'hui marquent une escalade extrêmement inquiétante dans un contexte déjà (...) volatil", a déclaré Jeanine Hennis-Plasschaert dans un communiqué. Elle a exhorté "toutes les parties concernées à s'abstenir de toute nouvelle action (...) qui pourrait déclencher une conflagration plus large".

06h15 Au Liban, chaos devant les hôpitaux et dons de sang après les explosions de bipeurs Dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, des blessés sont soignés sur le parking d'un hôpital et sur des civières ensanglantées tandis que des habitants affluent pour donner leur sang, après l'explosion des bipeurs des membres du groupe pro-iranien. Les centaines d'explosions simultanées de ces appareils de messagerie, mardi après-midi dans plusieurs places fortes du Hezbollah, ont provoqué des scènes de chaos à travers le Liban.