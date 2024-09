Les tentatives d'assassinat, la nouvelle rhétorique gagnante de Donald Trump? L'analyse de notre expert: "Ce n'est plus l'image du martyr"

Après la deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump, il y a quelques jours, la stratégie de communication de ce dernier commence à se dessiner. Le candidat n'hésite pas à rappeler sans cesse ces événements pour attirer la sympathie des électeurs. Mais cette rhétorique pourrait-elle lui permettre de remporter l'élection présidentielle ? Notre journaliste et référent pour les USA était en plateau pour apporter des éléments de réponse.

"Donald Trump et son équipe ont, semble-t-il, trouvé la bonne formule. Ce n'est plus l'image du martyr avec le fameux pansement, mais plutôt une rhétorique. (...) Donald Trump sous-entend tout simplement qu'il est constamment menacé parce qu'il fait peur et qu'il nuit à certains intérêts aux États-Unis ou à l'extérieur. Et on a vu qu'à Flint, où il s'est exprimé, cette rhétorique fonctionne plutôt bien puisque certains se sont dit : 'Ok, je suis prêt à prendre une balle pour le candidat', et d'autres disent : 'Il exagère, mais c'est quelqu'un de courageux qui mérite peut-être mon bulletin de vote'. Du côté de Kamala Harris, on essaie de trouver un compromis, en tout cas une solution, en expliquant qu'il y a surtout des propos incohérents de la part de Donald Trump (...)", précise notre journaliste.