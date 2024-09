La contre-offensive russe dans la région de Koursk a été arrêtée, selon l'armée ukrainienne

Yan DOBRONOSOV

L'armée ukrainienne a affirmé mercredi avoir stoppé la contre-offensive russe dans les zones de la région de Koursk qu'elle contrôle, précisant que "plusieurs milliers" de civils russes se trouvaient encore sur ces territoires.

L'incursion ukrainienne qui a pris l'armée russe par surprise en août après deux ans et demi d'invasion est la première d'une armée étrangère en Russie depuis la Seconde guerre mondiale, et constitue un camouflet pour Vladimir Poutine. Kiev contrôlerait quelque 1.000 km2 et une centaine de localités.