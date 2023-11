Explosion mortelle d'un véhicule à la frontière entre le Canada et les États-Unis: "Une situation très grave"

Deux personnes sont décédées mercredi dans l'explosion d'un véhicule au niveau d'un pont frontalier entre le Canada et les États-Unis, selon les médias américains. Un douanier aurait également été légèrement blessé, selon Fox News sur la base de diverses sources.

Les deux défunts se trouvaient à l'intérieur du véhicule. D'après les sources de Fox News, l'explosion serait la conséquence d'une tentative d'attentat terroriste. Des explosifs auraient été retrouvés dans l'habitacle et d'après les témoignages récoltés par la chaîne télévisée américaine, le véhicule se dirigeait vers le bâtiment des douaniers.

Tous les ponts de la région seraient fermés à la circulation et tous les immeubles gouvernementaux auraient été évacués. Les frontières entre l'ouest de New York et le Canada auraient également été interdites d'accès. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a évoqué une situation "très grave" près des chutes du Niagara.