Disparition de la jeune Lina: l'enquête "ne patine pas du tout" selon les gendarmes, les habitants ont été réentendus

La jeune fille avait quitté son domicile à pied pour prendre un train pour Strasbourg : elle n'est jamais arrivée à la gare de destination. Dans la suite de l'enquête, on apprend que tous les habitants ont été réentendus par la police.

Pas plus tard qu'hier soir, les gendarmes effectuaient encore des vérifications dans le secteur où Lina a disparu. Toute la semaine dernière, les enquêteurs ont refait du porte-à-porte. Le but : être sûr de récolter tous les détails et témoignages nécessaires à l'enquête, comme l'a indiqué une source proche du dossier.

À lire aussi Disparition de Lina: on sait précisément quand la jeune fille s'est volatilisée

Une enquête qui ne "patine pas du tout", explique-t-on du côté des gendarmes qui sont "mobilisés dans l'esprit de retrouver Lina toujours vivante". Même si les espoirs s'amenuisent avec le temps qui passe, les enquêteurs mettent encore le paquet. En effet, au sein de la cellule de section de recherche de Strasbourg, certains hommes ne font que ça.

Depuis deux mois, plusieurs dizaines de vérifications sont effectuées à bas bruit : les gendarmes font tout pour retrouver la jeune fille.