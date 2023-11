Les jeunes travailleurs, tous des fainéants? Milana, 28 ans, pousse "un gros coup de gueule"

"On dit tous les jours que les jeunes ne veulent plus travailler, mais si les sociétés prenaient la peine de répondre aux centaines de candidatures que les jeunes prennent le temps d'envoyer, cela pourrait éventuellement débloquer des situations", s'offusque-t-elle.

"On se sent dévalorisé. On se dit : 'pourquoi j'ai fait toutes ces études pour me retrouver à un stade où j'aurais pu aller directement après mes secondaires'".

Si, dans un temps passé pas si lointain, le critère de l'expérience était effectivement important pour les employeurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Du mois, c'est ce qu'affirme Benoit Caufriez, le directeur d'Acerta, entreprise de prestation de services et de ressource humaine. "Ça a toujours existé qu'un étudiant qui sort de l'école a plus de mal à trouver un travail. Maintenant, il y a une ouverture beaucoup plus grande des entreprises par rapport à ça". La raison principale à cette ouverture, c'est à cause de l'actuel marché de l'emploi qui est "tendu". "C'est la guerre des talents. Ce n'est pas évident de trouver des talents."

Un son de cloche que l'on retrouve au Forem : "Les entreprises s'affranchissent de l'expérience et essayent de trouver des personnes motivées à apprendre le métier. Elles font des formations afin de faire monter les compétences techniques des volontaires, mais elles ont besoin de personnes motivées", explique Thierry Ney, le porte-parole de l'organisme wallon.

De plus, certaines filières sont en pénurie de personnel et garantissent de trouver un emploi rapidement.