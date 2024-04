Explosions en Iran: "Les Américains veulent absolument éviter le scénario cataclysmique"

A ce stade, les informations dont on dispose sont à la fois lacunaires et contradictoires. Ce que moi j'aurais tendance à tracer comme bilan c'est que, bon, il s'est passé quelque chose au point de forcer les gardiens de la révolution d'en montrer les images, puisque ça a déclenché la défense anti-aérienne iranienne. De l'autre côté, le président iranien s'est déjà exprimé lors d'un rassemblement public en évitant de parler de l'incident, pour montrer qu'ils sont rassurés, mais ça suggère bien qu'ils ont eu chaud. Je dirais qu'Israël, puisque c'est évidemment l'acteur qui se trouve derrière ça, a mené une opération psychologique. C'est comme ça en tout cas que j'interprète les choses. Or c'est bien sur le plan psychologique que les Iraniens étaient parvenus à opérer une prouesse le 14. Oui parce qu'on est un petit peu dans la même configuration. Des drones, pas de missiles, à première vue en tout cas selon les informations qu'on a, envoyés de manière un peu disparate, très très vite arrêtés en grande majorité par le bouclier. C'est juste une réponse pour dire attention, nous aussi on peut vous frapper si on veut. C'est une manière de dire qu'ils ont des éléments infiltrés, puisque ces drones n'ont pas été envoyés depuis le territoire israélien, ils auraient décollé depuis le territoire iranien. Donc, là ça pose la question de l'espionnage et des taupes à l'intérieur. Les communautés minoritaires kurdes, arabes et baloutches ont souvent été stigmatisées pour être éventuellement des terreaux fertiles pour le Mossad à ce niveau-là. Et l'autre paramètre c'est que l'économie a été affectée, puisque les aéroports de Téhéran, de Shiraz et d'Ispahan ont vu leur trafic aérien paralysé pendant de nombreuses heures. Ça, ça envoie un message fort aussi sur le plan de la guerre psychologique aux gardiens de la révolution, puisque Israël a des moyens de déstabiliser l'Iran.

Un mot des États-Unis qui avaient visiblement dissuadé Israël de riposter très vite le week-end dernier, qui ont été informés de cette opération et qui n'y ont pas participé. Quel rôle jouent-ils finalement et quel poids ont-ils sur le fait qu'il y ait une escalade ou pas dans ce conflit?

Disons que les Américains comprennent parfaitement que l'Iran doit maintenir, ou même refaire évoluer à son avantage, l'équilibre de la dissuasion pour Israël vis-à-vis de l'Iran. Donc les Américains vont évidemment rhétoriquement appeler à la retenue, à la désescalade, Mais, ils s'attendent à ce que l'armée israélienne fasse quelque chose de plus fort que ceci. Le seul seuil en deçà duquel les Américains veulent absolument rester, c'est de faire en sorte que l'aviation israélienne ne frappe pas les infrastructures nucléaires de l'Iran. Parce que là, c'est évidemment le début d'un scénario cataclysmique.



