Expulsions "massives" de migrants et pression sur les pays de l'Otan: voici les récentes déclarations de Donald Trump en campagne présidentielle

Donald Trump s'est félicité samedi de l'échec du projet de loi sur l'aide à l'Ukraine et l'immigration. En cas de réélection, il a menacé de ne plus garantir la protection de l'Otan face à la Russie et promis une vague massive d'expulsions à la frontière.

L'ancien président américain reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord de ne pas financer suffisamment l'institution. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, M. Trump a rapporté une conversation avec un des chefs d'Etat de l'Otan, sans le nommer.

"Un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit: et bien, monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?", raconte le milliardaire avant de révéler sa réponse: "Non, je ne vous protègerais pas. En fait je les encouragerais à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos dettes".