Deux incendies coup sur coup font plusieurs morts en Inde: un hôpital pour enfants et un parc d'attractions calcinés

Les autorités locales ont indiqué avoir arrêté quatre personnes "liées à la salle de jeux pour les interroger".

Des survivants ont raconté avoir dû enfoncer des portes et sauter par les fenêtres pour échapper au brasier. "Nous étions en train de jouer au bowling lorsque deux membres du personnel nous ont dit qu'un incendie s'était déclaré au rez-de-chaussée et que nous devions partir. La zone a rapidement été emplie de fumée", a relaté Pruthvirajsinh Jadeja au journal The Indian Express.

Six bébés tués

Les incendies sont fréquents en Inde en raison du mauvais état des bâtiments, de la surpopulation et du manque de respect des règles de sécurité. Ce dimanche, nous apprenons ainsi qu'un incendie a ravagé un hôpital pour enfants de la capitale, New Delhi. Selon les informations de la police locale, six bébés ont trouvé la mort dans ce brasier. Une douzaine de nouveau-nés ont été extraits de l'hôpital durant le sinistre, mais six d'entre eux étaient déjà morts lorsqu'ils ont été pris en charge par des médecins, a indiqué un officier.