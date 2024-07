Face à la presse, Joe Biden s'est montré batailleur et gaffeur: "Il est important d'apaiser les peurs"

Joe Biden a bataillé de plus belle jeudi lors d'une longue conférence de presse, plutôt maîtrisée bien qu'obscurcie par des lapsus spectaculaires, mais sa candidature à un second mandat reste précaire.

En clair, rien de comparable avec son débat calamiteux du 27 juin face à Donald Trump, lors duquel il était apparu très confus et fatigué.

Le républicain et candidat, Donald Trump, s'est d'ailleurs exprimé sur son réseau Truth Social : "Beau boulot, Joe!"

"Terminer le travail"

Joe Biden a répété plusieurs fois vouloir "terminer le travail" engagé en 2020, et assuré qu'il serait toujours capable, s'il était réélu, de "gérer" les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, dans trois ans.

"J'ai eu trois examens neurologiques intenses et conséquents" menés par un neurologue, le dernier "en février", a-t-il rappelé, et "ils disent que je suis en bonne forme".