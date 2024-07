Joe Biden répète qu'il est le candidat le plus "qualifié" pour remporter l'élection

Le président américain Joe Biden a répété jeudi lors d'une conférence de presse improvisée à la Maison blanche qu'il ne se retirerait pas de la course à la présidence américaine. "Je suis le candidat le plus qualifié pour la présidence", a-t-il assuré.

Il a aussi ajouté que sa vice-présidente et colistière Kamala Harris était aussi qualifiée pour être présidente des Etats-Unis "dès le premier jour", si nécessaire.

Ce lapsus survient quelques heures après une autre gaffe dommageable où il a confondu le nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec celui du président russe Vladimir Poutine.

Joe Biden, confronté à un tourbillon de questions autour de son état de forme, a assuré jeudi qu'il n'était "pas vrai" qu'il était nécessaire pour lui de se coucher à 20H00. "Au lieu de commencer ma journée à 07H00 et de me coucher à minuit, il serait plus intelligent pour moi de ralentir un peu la cadence", a-t-il toutefois admis.

Cette conférence de presse était scrutée de près pour déterminer des compétences du président sortant, dont les performances ont été très décevantes lors de son débat électoral face à son adversaire Donald Trump il y a deux semaines.