Fortes inondations dans le sud du Brésil: au moins 66 personnes décédées, plus de 100 autres disparues

Au moins 66 personnes sont mortes et 101 sont portées disparues dans le sud du Brésil, qui connaît des inondations catastrophiques à la suite de pluies torrentielles, a annoncé dimanche la défense civile brésilienne.

Dans l'État du Rio Grande do Sul, plus de 80.000 personnes ont été chassées de leur domicile et 15.000 ont trouvé refuge dans des abris mis en place par les autorités de l'État.