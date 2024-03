Huit corps de migrants découverts sur une plage mexicaine: "Victimes d'un accident alors qu'ils voyageaient à bord d'un bateau"

"Selon les premières informations, les corps retrouvés pourraient être ceux de migrants", a précisé l'institution, ajoutant qu'un homme avait survécu à l'accident. La zone où s'est produit l'accident, à l'est de l'isthme de Tehuantepec, est l'une des routes empruntées par les migrants cherchant à atteindre les États-Unis. Chaque année, des milliers de migrants traversent le Mexique pour atteindre le territoire américain, fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays.

Selon des données officielles, les étrangers en situation irrégulière viennent également d'Asie et d'Afrique. Entre janvier et août 2023, des personnes originaires de Chine, d'Inde, du Sénégal, de Mauritanie et d'Ouzbékistan sont entrées dans le pays. Le flux croissant de migrants a saturé les capacités des centres d'accueil et des refuges mexicains dans les villes frontalières du pays.

La tragédie d'Oaxaca survient après qu'un tribunal américain a décidé de suspendre l'application d'une loi au Texas soutenue par les républicains, qui autorise la police de l'Etat à détenir et à expulser les migrants qui traversent illégalement le Mexique.