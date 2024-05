Israël: plus de 70 tonnes de matériel militaire ont continué à transiter par l'aéroport de Liège

Plusieurs organisations annoncent jeudi disposer de "preuves irréfutables" de transit par l'aéroport de Liège d'armes exportées vers Israël depuis les États-Unis. Amnesty International, la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), la Ligue des droits humains (LDH) et Vredesactie ont récolté des données sur une dizaine de vols qui ont transité par Liège entre le 7 novembre 2023 et le 4 mars dernier. Rien n'indique que le transit d'armes à destination d'Israël s'est ensuite tari, soulignent encore les organisations.

Selon leurs informations, le matériel englobe notamment des composants de munitions pour des armes légères, des détonateurs et des pièces d'avions de chasse F-35 et F-16. L'aéroport wallon a vu passer pas moins de 70 tonnes de matériel militaire, rapporte Le Soir qui, avec la RTBF et De Morgen, a eu accès aux documents.