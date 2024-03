Israël travaillerait sur une "installation" pour contrôler les réfugiés gazaouis

Le complexe se situera à proximité de la côte, sur un corridor mis en place par l'armée, et devrait faire la taille de deux terrains de football. Des contrôles de sécurité devraient notamment y avoir lieu, mais des recherches sont également menées pour voir si l'installation pourra être utilisée pour stocker de l'aide humanitaire, étant donné qu'une jetée se trouve à proximité.

Sur ordre de l'armée israélienne, des centaines de milliers de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza pour rejoindre le sud depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, entamée le 7 octobre. Depuis que Tsahal mène également des combats contre l'organisation palestinienne dans le sud de l'enclave, plus d'un million de citoyens cherchent refuge dans un espace fort limité à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, près de la frontière avec l'Égypte. Israël prévoit d'agir là aussi contre les derniers bataillons du Hamas.