"J'ai eu très peur": l'Ukraine victime de 40 missiles et 40 drones lancés par la Russie

"Les explosions étaient très fortes, et il y avait de la fumée. J'ai eu très peur", "Nous nous sommes réveillés à 5 heures du matin à cause des explosions. Quelque chose brûlait. Je pouvais le voir de la fenêtre. Mais maintenant, tout va bien. La seule chose, c'est que le métro ne fonctionne pas. Sinon, tout va bien", témoignent des habitants.

Les Russes ont aussi touché une deuxième centrale thermique, cette fois dans la région de Kharkiv. Sur les deux dernières années, cette installation a déjà été bombardée à six reprises. "Nous avons travaillé toute l'année pour réparer l'équipement. Et une semaine après avoir été reconnecté au réseau, il est à nouveau endommagé. (...) Si nous ne parvenons pas à rétablir ce système énergétique dans la région, nous aurons des problèmes pour l'hiver prochain", déplore un habitant.

Durant la nuit, les Russes ont lancé 82 missiles et drones de combat, mais tous n'ont pas pu être stoppés. Ces dernières semaines, l'Ukraine a été bombardée à de multiples reprises et demande de toute urgence des systèmes de défense antiaérienne. "Les retards dans la livraison des défenses aériennes permettront aux missiles russes d'atteindre davantage de cibles et les retards dans la livraison des munitions permettront à la Russie de faire pression le long de la ligne de front. L'Ukraine ne peut tout simplement pas attendre", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Les interventions pour des pannes d'électricité se sont succédé toute la journée en Ukraine.