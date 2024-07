"J'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre": des témoins présents lors de la tentative d'assassinat contre Trump racontent

L'ex-président américain Donald Trump a été blessé à l'oreille droite samedi au cours d'un meeting en Pennsylvanie. Le FBI a confirmé qu'il s'agit bien d'une tentative d'assassinat. Des témoins présents à l'événement ont raconté aux médias américains ce qu'ils ont vu.

"Je me trouvais à la limite de la clôture, j'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre et je l'ai dit à un policier, explique Ben Macer, témoin et participant au rassemblement de Trump en Pennsylvanie. Le policier est venu voir, je suis retourné à l'endroit où je me trouvais, j'ai entendu dire que quelqu'un pouvait voir l'homme. Je suis donc retourné à l'endroit où ils se tenaient, et j'ai vu la personne. Je suis revenu et j'ai répété à l'officier que s'il retournait à cet endroit précis, il pourrait voir l'homme, en pensant qu'il passerait à la radio, et quand je me suis retourné pour retourner là où j'étais, c'est là que les coups de feu ont commencé, c'était le chaos, et nous nous sommes tous enfuis en courant."