"Laissez-moi prendre mes chaussures": ce qu'a crié Trump quand son service de sécurité tentait de l'évacuer

De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler qui a affirmé avoir "répondu à un certain nombre de rapports d'activité suspecte", sans donner plus de précisions.

Ce meeting à Butler, en Pennsyvlanie (nord-est), était le dernier avant la convention républicaine qui débute lundi à Milwaukee (Wisconsin), et au terme de laquelle Donald Trump doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle.

Son équipe de campagne a confirmé samedi soir que l'ex-président a l'intention de s'y rendre après avoir subi un examen médical à l'hôpital à titre de précaution.

Il a été vu descendre sans aide de son avion, quelques heures après avoir échappé à la tentative d'assassinat, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux par sa directrice adjointe de communication.

Le candidat républicain, qui venait de commencer son discours par une de ses habituelles tirades sur les migrants, accusant Joe Biden de les avoir laissés massivement entrer dans le pays, a aussitôt été plaqué au sol par les agents du Secret Service.

Dans l'assistance, des cris d'effroi ont fusé, des spectateurs se sont jetés à terre. Au bout de quelques instants, Donald Trump s'est relevé, la chevelure ébouriffée et sans sa casquette rouge, entouré par les agents. "Laissez-moi prendre mes chaussures", l'a-t-on entendu leur dire.

Il a ensuite été escorté de l'estrade jusqu'à sa voiture, levant le poing en l'air à plusieurs reprises en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans.

"Il est incroyable qu'un tel acte puisse avoir lieu dans notre pays", a déclaré Donald Trump sur Truth dans les heures qui ont suivi, au risque d'attiser un peu plus les rivalités politiques.

"J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas car j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et j'ai immédiatement senti la balle déchirer la peau", a-t-il détaillé.

"Je me suis rendu compte à ce moment-là de ce qui se passait.

Les services secrets américains ont affirmé dans un communiqué que le tireur présumé avait "tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée (située) à l'extérieur du rassemblement" avant d'être "neutralisé" par les agents.

L'attentat a provoqué une onde de choc à travers la planète, les dirigeants de la Grande-Bretagne, d'Israël, du Japon et d'un grand nombre d'autres pays exprimant leur indignation.

Joe Biden a écourté un séjour dans sa maison sur la plage du Delaware pour retourner à Washington. Il recevra des informations actualisées des services en charge de la sécurité dimanche matin, a indiqué la Maison Blanche.

Cette tentative d'assassinat a déjà ravivé les tensions politiques et des théories de conspiration de droite ont inondé les réseaux sociaux.

Le sénateur J.D. Vance, un des colistiers putatifs de Donald Trump, a affirmé que la "rhétorique" de Joe Biden avait "conduit directement" à l'attaque de Donald Trump.

Les conséquences de cet événement sur la campagne pourraient être immenses.

Ces derniers jours, l'attention se focalisait sur les doutes quant à l'état physique et mental de Joe Biden, 81 ans, et sa capacité à affronter Donald Trump depuis leur débat du 27 juin, marqué par la performance calamiteuse du candidat démocrate. Une vingtaine de parlementaires l'appellent désormais à se retirer.

L'intéressé a lui-même répété vendredi dans le Michigan (nord) qu'il restait dans la course.

Il a également reçu samedi un soutien de poids, la figure de la gauche américaine Bernie Sanders qui, dans une tribune au New York Times, a appelé les démocrates "à cesser les chamailleries et pinaillages".

11h13 La ministre des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque contre Trump La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a fermement condamné l'attaque par balle dont a été victime l'ancien président américain Donald Trump, samedi, au cours d'un meeting électoral en Pennsylvanie (nord-est). "La violence politique n'a absolument pas sa place dans notre démocratie. Nous devons rester unis contre de tels actes et veiller à ce que la violence ne devienne jamais un moyen d'expression", écrit-elle sur X.

10h47 Le secrétaire général de l'Otan "choqué" par la tentative d'assassinat contre Trump Le sécrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est déclaré dimanche "choqué" par la tentative d'assassinat visant l'ex-président américain Donald Trump, en soulignant que "les alliés se tiennent unis pour défendre notre liberté et nos valeurs". "Je suis choqué par la tentative d'assassinat contre le président Trump. Je lui souhaite un prompt rétablissement", a-t-il dit sur X. "Je condamne l'attaque. La violence politique n'a aucune place dans nos démocraties. Les alliés de l'Otan se tiennent unis pour défendre notre liberté et nos valeurs".

10h30 Donald Trump arrive au New Jersey après sa tentative d'assassinat Des images diffusées par un membre de l'équipe de communication de Donald Trump montrent l'ancien président américain débarquant de l'avion à son arrivée à Newark, dans le New Jersey, quelques heures après avoir survécu à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie.

09h47 Le président chinois Xi Jinping lui a exprimé "sa compassion et sa sympathie" Le président chinois Xi Jinping a exprimé dimanche "sa compassion et sa sympathie" à Donald Trump, après une tentative d'assassinat visant l'ex-président américain lors d'un meeting aux Etats-Unis, selon la diplomatie chinoise. "La Chine suit avec attention la situation relative à la fusillade dont a été victime l'ex-président Donald Trump. Le président Xi Jinping lui a exprimé sa compassion et sa sympathie", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09h40 Les républicains veulent enquêter sur les mesures de sécurité entourant Trump La Chambre des représentants "mènera une enquête approfondie" sur la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump samedi, a indiqué sur X Mike Johnson, président de la Chambre. Les républicains, qui disposent de la majorité à la Chambre, veulent enquêter sur les mesures de sécurité qui entouraient Donald Trump lorsqu'il a été visé par des tirs et blessé lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi. "Le peuple américain mérite de connaître la vérité", a clamé Mike Johnson sur le réseau social X. Il a précisé que la directrice des services secrets, en charge de la protection des (ex-)présidents américains, Kimberly Cheatle ainsi que d'autres "responsables concernés" de la Sécurité intérieure et du FBI seraient convoqués pour être entendus par la Chambre "aussi vite que possible". Les républicains veulent comprendre comment le tireur, identifié par le FBI comme Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, a réussi à déjouer les mesures de sécurité pour monter sur un toit et viser Donald Trump, qui a été touché à l'oreille. Ses tirs ont tué un spectateur et en ont blessé deux grièvement. Le tireur a lui été abattu.

09h31 "Je souhaite à M. Trump un prompt rétablissement" affirme le président ukrainien Zelensky Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait part de sa "consternation" et souhaite un "prompt rétablissement" à Donald Trump. "Une telle violence n'a pas de justification et aucune place dans ce monde. La violence ne doit jamais prévaloir", a-t-il ajouté. "Un attentat contre la vie de Donald Trump. Un crime terrible que l'on ne peut que condamner et qui démontre la gravité des défis posés à la démocratie dans le monde. Une telle violence n'a pas de justification et aucune place dans ce monde. La violence ne doit jamais prévaloir. Je suis confiant, l'Amérique relèvera le défi. Je souhaite à M. Trump un prompt rétablissement, de la force et du soutien à toutes les personnes touchées. Que toute intention malveillante échoue."

09h20 Olaf Scholz condamne la tentative d'assassinat "ignoble" contre Trump Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié dimanche d'"ignoble" la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump, ajoutant que la violence politique constitue une menace pour la démocratie. "L'attaque contre le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump est ignoble. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Mes pensées vont également aux personnes touchées par l'attaque. De tels actes de violence menacent la démocratie", a déclaré M. Scholz sur X.

08h38 Meloni exprime sa "solidarité" à Trump, souhaite "dialogue et responsabilité contre haine et violence" La cheffe du gouvernement ultraconservateur italien Giorgia Meloni a exprimé dimanche "sa solidarité" à Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat, espérant que "le dialogue et la responsabilité aient le dessus sur la haine et la violence". "J'exprime ma solidarité (à M. Trump, ndlr) et mes voeux de prompt rétablissement, avec le souhait que les prochains mois de campagne électorale puissent voir le dialogue et la responsabilité avoir le dessus sur la haine et la violence", a-t-elle déclaré dans un communiqué. À lire aussi Tentative d'assassinat contre Donald Trump: de nombreux dirigeants du monde condamnent cette attaque

08h20 Macron adresse ses "voeux de prompt rétablissement" à Trump et exprime son "indignation" Emmanuel Macron a adressé dimanche ses "voeux de prompt rétablissement" à Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat samedi, "un drame pour nos démocraties", dans un message posté sur X. "Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain", écrit le président français.

07h53 Le FBI identifie l'auteur de la tentative d'assassinat de Trump Le FBI a identifié l'auteur de la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump comme étant Thomas Matthew Crooks, un homme de 20 ans de Pennsylvanie (nord-est), ont rapporté dimanche des médias américains. "Le FBI a identifié Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie, comme étant l'individu impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump le 13 juillet à Butler, Pennsylvanie," a indiqué le FBI dans un communiqué cité par les chaînes NBC et CBS.



07h29 Des témoins du rassemblement de Trump disent avoir vu l'assaillant sur les toits Des témoins présents à l'événement de campagne de Donald Trump à Bulter, en Pennsylvanie, racontent aux médias américains leurs versions de la tentative d'assassinat de l'ex-président ce samedi. "J'ai vu le type passer d'un toit à l'autre et je l'ai dit à un policier", déclare Ben Macer, un participant au rassemblement politique. À lire aussi "J'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre": des témoins présents lors de la tentative d'assassinat contre Trump racontent

07h18 Le secrétaire général de l'ONU "condamne sans équivoque" la tentative d'assassinat contre Trump Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné dimanche "sans équivoque" la tentative d'assassinat contre l'ex-président américain Donald Trump, a indiqué son porte-parole. À lire aussi Tentative d'assassinat contre Donald Trump: de nombreux dirigeants du monde condamnent cette attaque Le chef de l'ONU "condamne sans équivoque cet acte de violence politique. Il adresse ses meilleurs voeux de prompt rétablissement au président Trump", a déclaré le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

06h57 Trump vu en train de descendre sans aide de son avion après une tentative d'assassinat L'ancien président américain Donald Trump a été vu descendre sans aide de son avion, quelques heures après avoir échappé à une tentative d'assassinat, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux par sa directrice adjointe de communication. On y voit Donald Trump en costume bleu marine et chemise blanche sans cravate descendre de l'avion. Son oreille droite, touchée par les tirs, n'est pas visible.

06h42 "Aucune raison" de croire à une "autre menace" après l'attaque contre Trump Le commissaire adjoint aux opérations de la police de l'État de Pennsylvanie, George Bivens, assure pendant une conférence de presse qu'il n'y a "aucune raison de penser qu'il existe une autre menace" après la tentative d'assassinat de Donald Trump lors de son meeting de campagne en Pennsylvanie. "Nous savons toutefois qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucune raison de penser qu'il existe une autre menace. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cette affaire fait l'objet d'une enquête approfondie et que, si nous disposons d'informations indiquant que quelqu'un d'autre a été impliqué, la PSP (police de l'Etat de Pennsylvanie) et le FBI y donneront suite très rapidement", dit-il.

06h18 Le FBI "proche d'une identification" de la personne ayant tiré sur Trump Le FBI a affirmé être "proche d'une identification" de la personne ayant tiré sur l'ex-président américain Donald Trump lors d'un meeting samedi. "Nous sommes proches d'une identification", a indiqué un responsable du FBI, Kevin Rojek, lors d'une conférence de presse.



06h03 Le FBI confirme la "tentative d'assassinat" visant Donald Trump Le FBI a confirmé que les tirs ayant visé samedi l'ex-président américain Donald Trump étaient bien une "tentative d'assassinat". "Ce soir, nous avons assisté à ce que nous appelons une tentative d'assassinat contre notre ancien président Donald Trump", a indiqué un responsable du FBI, Kevin Rojek, lors d'une conférence de presse.

05h55 Joe Biden a parlé à Donald Trump après les tirs lors de son meeting Joe Biden "a parlé" samedi soir à Donald Trump, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, après les tirs lors d'un meeting en Pennsylvanie contre le républicain, blessé à l'oreille. Aucun détail de leur conversation n'a été donné. Les deux hommes sont candidats à l'élection présidentielle de novembre.



05h48 Un spectateur tué, 2 autres grièvement blessés lors du meeting de Trump Un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés par des tirs lors d'un meeting du candidat républicain Donald Trump, a indiqué samedi le service de protection des personnalités politiques, le Secret Service, dans un communiqué publié sur X. Les tirs ont été entendus à 18H15, le tireur ayant "tiré à plusieurs reprises depuis une position élevée", selon le communiqué. Le tireur a été "neutralisé" par des membres du Secret Service, est-il précisé.

05h45 Trump dit avoir été blessé par une balle qui lui a "transpercé" le haut de l'oreille Le républicain Donald Trump dit avoir été blessé par une balle qui lui a "transpercé" le haut de l'oreille lors d'un meeting électoral samedi en Pennsylvanie, où il a rapidement été évacué de l'estrade par ses services de sécurité. "Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays", a ajouté l'ancien président qui vise une réelection en novembre, sur son réseau social

05h43 Le tireur se trouvait à l'extérieur du meeting de Trump L'auteur présumé des tirs au meeting de Donald Trump se trouvait à l'extérieur de l'enceinte en plein air où se déroulait le rassemblement, a indiqué sur la chaîne CNN le procureur du comté de Butler en Pennsyvlanie (nord-est), Richard Goldinger. "Je ne sais pas comment il est arrivé à l'endroit où il se trouvait, mais il était à l'extérieur", a déclaré le procureur, précisant ne pas disposer d'informations sur son identité.



05h40 Biden "soulagé" d'apprendre que Trump est "sain et sauf et va bien" Le président américain Joe Biden s'est dit "soulagé" d'apprendre que Donald Trump est "sain et sauf et va bien" après les tirs samedi lors du meeting de l'ex-président et candidat républicain à la présidentielle de novembre. "Il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique", a également déclaré le président démocrate.

05h37 Le suspect et un spectateur morts Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, ont rapporté plusieurs médias, dont le quotidien Washington Post et la chaîne ABC, citant le procureur du comté de Butler, Richard Goldinger.

05h35 Trump sain et sauf après un examen médical L'ancien président américain, et candidat présidentiel républicain, Donald Trump est sain et sauf et fait l'objet d'un examen médical, a confirmé son porte-parole Steven Cheung, après un incident de sécurité lors d'un rally électoral en Pennsylvanie vendredi soir.