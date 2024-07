Tentative d'assassinat contre Donald Trump: de nombreux dirigeants du monde condamnent cette attaque

L'ancien pensionnaire de la Maison Blanche a été touché à l'oreille droite. Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, deux autres sont grièvement blessés.

De nombreux dirigeants mondiaux ont fait part dimanche de leur indignation après l'apparente tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump, visé par des tirs et blessé lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi.

"La violence politique sous quelque forme que ce soit n'a pas sa place dans nos sociétés et mes pensées vont à toutes les victimes de cette attaque".

Rapidement après cette attaque, des dirigeants du monde entier se sont dressés contre la violence politique et ont envoyé leur soutien aux victimes.

Son homologue hongrois Viktor Orban a envoyé "pensées et prières" à Donald Trump "en ces heures sombres".

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a indiqué "suivre avec appréhension" la situation en Pennsylvanie et souhaité un prompt rétablissement à l'ex-président américain, espérant que "le dialogue et la responsabilité puissent prévaloir sur la haine et la violence" en cette période électorale aux Etats-Unis.

Amériques

"Tout le monde doit condamner" ces tirs, a déclaré le président américain Joe Biden, qui a parlé dans la soirée avec son rival à l'élection présidentielle de novembre.