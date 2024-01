Japon: l'auteur de l'incendie meurtrier d'un studio d'animation déclaré coupable

Shinji Aoba encourt la peine de mort pour cet incendie survenu en 2019 à Kyoto (ouest), l'un des crimes ayant fait le plus de victimes dans l'archipel depuis des décennies, et qui avait déclenché une vague d'émotion et d'indignation au Japon et à l'étranger.

Le parquet a requis la peine capitale le mois dernier contre cet homme de 45 ans, qui fait face à cinq chefs d'accusation, dont ceux de meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel.