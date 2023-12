Japon: peine de mort requise pour l'auteur de l'incendie meurtrier d'un studio d'animation en 2019

Le parquet a requis la peine de mort contre l'homme accusé de l'incendie criminel d'un studio d'animation à Kyoto (ouest du Japon) en 2019, qui avait causé 36 morts et déclenché une vague d'émotion et d'indignation, ont rapporté jeudi les médias nippons.

"Je ne pensais pas qu'autant de gens allaient mourir et je pense maintenant être allé trop loin", avait déclaré l'accusé au premier jour de son procès.

Et mercredi, il s'est aussi excusé pour la première fois: "Je me sens terriblement désolé et j'ai aussi un sentiment de culpabilité", a-t-il déclaré aux juges, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision publique NHK.

"Je pense que je dois payer pour mon crime avec (cette peine)", a-t-il ajouté en étant interrogé sur le souhait des familles des victimes de le voir condamné à la peine capitale.