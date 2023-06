"Je célèbre cette libération et le bien-être de sa famille": Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty, s'exprime sur la libération d'Olivier Vandecasteele

Présent sur le plateau du RTL Info 13h, le directeur d'Amnesty International Belgique, Philippe Hensmans, est venu s'exprimer à propos de la libération d'Olivier Vandecasteele. Et forcément, l'émotion et la joie sont immenses. Pour rappel, l'homme a été détenu durant 455 jours en Iran alors qu'il était innocent.

C'est un retour qui était attendu depuis plus d'un an par ses proches, sa famille ainsi que de nombreux Belges. Ce soir, Olivier Vandecasteele refoulera le sol belge après avoir été emprisonné durant 455 jours en Iran. Face à une telle nouvelle, c'est tout un pays qui est en liesse. Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique, était présent dans le RTL Info 13H pour s'exprimer à propos de cette libération.

Et pour lui, c'est une victoire qu'il faut fêter. "Je célèbre cette libération et surtout le bien-être que cela doit faire dans sa famille. Ce qu'ils ont subi pendant 455 jours, c'est énorme évidemment", explique-t-il. Une autre chose que Philippe Hensmans tient à souligner, c'est le formidable soutien dont a fait preuve la Belgique. "Je pense que ce qu'il y a d'important, c'est de célébrer l'engagement de milliers de personnes. (...) Il y a 1/4 de million de Belges qui ont signé cette pétition. Ça fait plus de 30 ans que je travaille chez Amnesty et je n'ai jamais vu ça".