"Libérez Olivier!": pendant les 455 jours de sa détention, la population belge s'est mobilisée comme jamais pour Olivier Vandecasteele

Dans une cellule de deux mètres sur deux, Manon 19 ans, dénonce le calvaire que vit son oncle, Olivier Vandecasteele. Elle s'expose 24 heures dans des conditions similaires à celles de l'humanitaire belge détenu en Iran. Sur la Grand-place de Tournai, elle marque les esprits et bouleverse les passants: "C'est très fort comme geste de sa part et très courageux." Cette action de mobilisation est un succès.

Pendant un an et demi, les initiatives se multiplient. Le but: qu'Olivier Vandecasteele ne soit pas oublié. Les personnes qui mettent en place ces actions savent que son sort dépend de sa médiatisation auprès du grand public. "On a l'impression que c'est au niveau de la population belge que ça va se jouer", déclare une citoyenne.