"Je t'aime, mon fils": l'évêque de Sydney agressé au couteau pardonne son assaillant

Un évêque de Sydney attaqué par un jeune homme armé d'un couteau lors d'un sermon a déclaré qu'il se rétablissait et qu'il pardonnait à son agresseur, dans une vidéo publiée jeudi.

"Je pardonne à celui qui a commis cet acte et je lui dis: +Tu es mon fils+", a dit Mar Mari Emmanuel, évêque d'une église assyrienne, une branche des chrétiens d'Orient. "Je t'aime et je prierai toujours pour toi. Et celui qui t'a envoyé faire cela, je le lui pardonne aussi", a-t-il poursuivi.