JO-2024: les Russes et Bélarusses sous bannière neutre ne paraderont pas lors de la cérémonie d'ouverture (CIO)

Les experts de l'instance olympique projettent, "selon le scénario le plus probable", que 36 Russes et 22 Bélarusses franchiront au total cet obstacle, et qu'au "maximum", ils seront respectivement 55 et 28, a poursuivi le responsable lors d'un point presse.

Une fois qualifiés, il leur faudra par ailleurs passer l'obstacle d'un "comité d'examen" mis en place par le CIO pour valider leur admissibilité - qui exige en particulier qu'ils n'aient pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine.

Une décision concernant la cérémonie de clôture, qui rassemble traditionnellement les athlètes plutôt que les délégations avec un protocole moins strict, "sera prise ultérieurement", a ajouté James Macleod.