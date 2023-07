Kenya: les manifestations de l'opposition "n'auront pas lieu", prévient le président

Le président kényan William Ruto a annoncé vendredi que les manifestations prévues la semaine prochaine par l'opposition sont interdites, la dernière s'étant soldée par des affrontements et au moins neuf morts.

"Nous ne laisserons pas" le chef de l'opposition Raila Odinga et l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui le soutient, "prendre notre pays en otage en provoquant la violence, le chaos et l'anarchie", a menacé M. Ruto. Le chef de l'État s'est cependant dit prêt à "rencontrer" le vétéran de l'opposition.

Mercredi, des rassemblements interdits, organisés à l'appel de Raila Odinga dans plusieurs villes, ont été émaillés de pillages et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, les premiers lançant des pierres, les seconds répliquant par des tirs de gaz lacrymogènes et à balles réelles.

L'alliance Azimio de Raila Odinga manifeste contre de nouvelles taxes et contre les résultats de l'élection présidentielle de 2022, que M. Odinga continue de considérer comme "volée". Azimio a appelé à trois nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine, mercredi, jeudi, et vendredi.

À l'issue des rassemblements de mercredi, plus de 300 personnes ont été interpellées, selon les autorités, et neuf personnes tuées, selon la Commission nationale kényane des droits de l'Homme (KNCHR), assurant se baser sur un décompte de la police.