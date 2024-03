"Kiev n'a aucun intérêt à mener une telle attaque": quels sont les liens entre l'attaque terroriste à Moscou et l'Ukraine ?

Chantal Monet, journaliste spécialisée dans les questions internationales pour RTL Info, décrypte les possibles liens entre l'attaque en Russie et l'Ukraine, ainsi que leurs implications.

Le gouvernement ukrainien a immédiatement nié toute implication, soulignant que "la guerre se réglerait sur le champ de bataille et pas ailleurs". Selon Chantal Monet, "Kiev n'a aucun intérêt à mener une telle attaque, car ce serait se couper du soutien occidental".

Ce matin, les services de sécurité russes ont affirmé que les assaillants avaient des contacts en Ukraine. La spécialiste Chantal Monet souligne : "Les Ukrainiens s'attendaient à être tôt ou tard pointés du doigt et à ce que cette attaque soit instrumentalisée. Alors, soit pour lancer une terrible attaque contre l'Ukraine, soit pour justifier une vaste mobilisation en Russie puisqu'on sait que l'armée russe manque cruellement de soldats au front".

Concernant une possible faiblesse de la Russie et de Vladimir Poutine, Chantal Monet explique : "Un attentat est toujours le résultat d'une faille. Les Américains avertissaient les Russes du risque d'une attaque de la part d'extrémistes deux semaines avant l'attaque". Elle souligne aussi que Vladimir Poutine pourrait utiliser cette situation pour renforcer son pouvoir : "Face à la menace, tous derrière le chef, tous derrière moi, avec un régime encore plus répressif".