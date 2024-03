Attaque terroriste à Moscou: que sait-on des 4 assaillants présumés arrêtés?

Les images de l'attaque montrent 4 hommes lourdement armés: fusils d'assaut, chargeurs et des centaines de munitions. Les enquêteurs retrouvent un arsenal conséquent abandonné sur place par les suspects qui tentent de fuir.

Ils sont rattrapés quelques centaines de kilomètres plus loin, près de la frontière ukrainienne et bélarusse, à bord d'une voiture blanche. Selon les services de sécurité, les assaillants auraient acheté cette voiture une semaine plus tôt à leur arrivée à Moscou. Quelque temps avant l'attaque, une image de vidéosurveillance les montre à bord du véhicule.