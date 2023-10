La gauche belge condamne-t-elle plus difficilement les actes de groupes pro-Palestiniens? L'analyse de Martin Buxant

Partout dans le monde, les soutiens pro-Palestiniens et pro-Israéliens se multiplient. Mais en Belgique, les prises de positions ne sont pas aussi franches qu'ailleurs. La gauche, notamment, est encore pudique condamne difficilement les actes terroristes de certains groupes palestiniens.

Martin Buxant, journaliste politique pour RTL info a apporté quelques éléments de réponses sur le plateau du 13h. "À l'extrême gauche, le PTB s'est véritablement construit dans l'opposition à tout ce qui se rapproche de près ou de loin des États-Unis. Le PTB, c'est le soutien à la Russie plutôt qu'à l'Ukraine, c'est le soutien à la Chine quand on évoque les droits humains et c'est prendre fait et cause pour la cause palestinienne", détaille Martin Buxant. "Depuis très longtemps, il y a cette proximité entre les communistes et la cause palestinienne." Le parti d'extrême gauche estime effectivement que l'état hébreux "traumatise les Palestiniens depuis des décennies" (depuis 1948, 11.600 Palestiniens et 1.750 Israéliens ont perdu la vie, sans compter les événements de ces derniers jours) et l'attaque du Hamas en Israël ayant fait plus de 900 morts ne semble pas faire bouger cette position du PTB.



Les parties de gauche classiques – PS ou ECOLO – ne condamnent pas non plus fermement les actes du Hamas. "Il y a eu du retard à l'allumage dans ces parties pour qualifier de 'terroriste' les actes du Hamas, ils ont mis plusieurs heures pour le PS voire un jour pour les écologistes…"