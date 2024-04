La guerre diplomatique entre Israël et l'Iran est lancée après l'attaque: "Nous réfléchissons aux prochaines étapes", déclare l'armée israélienne

Israël ripostera à l'Iran. C'est ce qu'a expliqué le chef de l'armée israélienne après l'attaque menée par l'Iran ce week-end. 300 drones et missiles, ont quasiment tous été interceptés. Le Premier ministre israélien promeut aussi que son pays répliquera quand, et comme il l'entend, c'est surtout une guerre diplomatique qui est lancée.

La réponse de l'Iran n'a pas tardé: "Si le régime israélien commet une erreur, cette fois, la réponse de l'Iran, comme l'ont annoncé nos commandants militaires, ne sera pas minimale, mais immédiate et sévère", a répondu Hossein Amirabdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères.

Parmi les options - frapper des installations nucléaires iraniennes. Mais, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, appelle à la retenue : "Nous sommes préoccupés par cette possibilité".

Ou alors, une riposte militaire et une offensive diplomatique : "La communauté internationale doit rester unie face à l'agression iranienne qui menace la paix mondiale", dit Benyamin Netanyahou, qui compte bien capitaliser sur la coalition qui s'est créée autour de lui et convaincre le plus de pays possibles de s'unir pour isoler et affaiblir l'Iran.