La police évacue des militants propalestiniens qui occupaient l'ENS à Paris

"La police est arrivée. On nous a nassés dans l’ENS, on nous a un peu secoués, ils ont pris nos identités. On était dans la cour, dans le jardin, là où on avait nos tentes et on ne bloquait pas du tout", a raconté un élève de l'ENS présent lors de l'évacuation.

Evoquant une "décision très difficile à prendre", la direction de l'établissement a notamment justifié l'évacuation des lieux par des messages postés sur les réseaux sociaux montrant "les photographies et les noms, recouverts de gouttes de sang, de certains membres du CA (conseil d'administration, ndlr) de l’école".

"Une telle exposition irresponsable mettant potentiellement en danger des personnes qui se dévouent pour participer à la vie démocratique de l’École constitue un point de non-retour", a écrit la direction de l'ENS dans un message. Celle-ci a affirmé vouloir rouvrir l'école "au plus vite".