Le bilan de l'incendie à Johannesburg passe à 76 morts

Devant la morgue de Soweto, le directeur des services médico-légaux Thembalethu Mpahlaza a précisé que "de tous les corps recueillis, nous n'en avons que douze identifiables par des moyens visuels". Pour tous les autres "il faudra un peu de temps pour finaliser les prélèvement d'ADN".

Au petit matin, tandis qu'associatifs distribuaient couvertures et vêtements à plus d'une centaine de survivants rassemblés dans un centre d’accueil, des chiens policiers fouillaient encore les décombres de l'immeuble de Johannesburg où quelque 200 familles, entre quart-monde sud-africain et migrants, ont été pris au piège.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, beaucoup se sont retrouvés enfermés derrière les grilles verrouillées visant à interdire l'accès aux malfaiteurs, dans ce centre malfamé et délabré de la capitale économique sud-africaine, comme aux policiers.