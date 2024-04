Le cannabis bientôt reclassé aux Etats-Unis comme une drogue moins dangereuse

Il s'agit d'une étape dans le processus de reclassification, qui devrait encore durer un certain temps.

Selon cette source, qui a requis l'anonymat, le ministère de la Justice va recommander mardi à l'Office du budget de la Maison Blanche de faire passer le cannabis de la catégorie 1, celle des substances considérées comme très addictives et sans intérêt médical, telles que l'héroïne, à la catégorie 3, dans laquelle se trouvent par exemple certains médicaments à la codéine.

La Maison Blanche tout comme le ministère de la Justice ont décliné tout commentaire sur cette information, d'abord révélée par l'agence américaine Associated Press.

La nouvelle classification pourrait avoir d'importantes répercussions économiques, en encourageant la recherche médicale sur le cannabis, et en allégeant un certain nombre de contraintes réglementaires et fiscales.

Vingt-quatre Etats américains, plus le district de Columbia où se trouve la capitale Washington, ont d'ores et déjà légalisé le cannabis, et 14 autres autorisent un usage seulement médical, selon l'institut de recherches Pew Research.